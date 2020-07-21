  • BIST
    118275
  • Dolar
    6,8488
  • Euro
    7,8650
  • Altın
    404,3760
İstanbul
21 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi Avrupa'yı panikletti! Alman Bakandan küstah açıklama
Irak Başbakanı Kazımi: Irak halkı İran'la iyi ilişkilerden yanadır
İçişleri Bakanlığı: Hatay'da bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Britanya Müslümanlar Konseyinden Uygur Türkleri için Çin'e karşı eylem çağrısı
Başkan Erdoğan'dan müjde! Uçak gemisi filomuz genişleyecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 144 bine dayandı
Bulgaristan'da Borisov hükümeti güvenoyu alamadı
Rus heyetten Türkiye'ye kritik ziyaret! Masada Libya konusu var
İsrail'e karşı ortak hareket! Fetih ve Hamas Gazze'de toplandı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında sıcak çatışma sürüyor
Yozgat'ta bir erkek cesedi bulundu
İsrail hava sahasını kapattı
Kerem Kamışlı: Sanat fuarlarında eskisi kadar kalabalık olmayacak ama satın alan yüzdesi artacak
Ünlü milyarderden uyarı geldi: Herkes para kazanıyor, patlayacak!
Türkiye, ABD ve AB'yi geride bıraktı
Beyaz eşya sektörü haziranda canlandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Sahada yenilgiye uğradılar!
Kastamonu'da pastırma üreticilerinin 'coğrafi işaret' sevinci
Bartın'da denizde hortum oluştu
"TFF büyük bir adaletsizliğe imza atılmıştır"
"Şampiyonluğa değer şeyler yaptık""
Pınar Gültekin'in katili böyle yakalandı
İkinci el araçlarda sevindiren haber! Fiyatlar düşecek
İran'da korkutan tablo: Koronavirüs ölümlerinde rekor
21 Temmuz 2020 Salı 16:14:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 16:14:00

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında sıcak çatışma sürüyor

ABONE OL

Azerbaycan, Ermenistan'ın cephe hattında ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dergahlı, Ermenistan ordusunun cephenin farklı yönlerinde ateşli silahlar kullanarak ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, karşı tarafın cephedeki faaliyetlerinin Azerbaycan ordusunca engellendiğini kaydetti.

Dergahlı, önleyici tedbirler sonucunda Ermenistan ordusunun iki askerinin ağır yaralandığını söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu sabah, Ermenistan'a ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER