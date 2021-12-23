VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dolarda sert düşüş
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Japonya'dan Türkiye analizi: Erdoğan kalıpları kırdı
Bakan Kurum: Belediyecilik AK Parti'nin sanatıdır
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: Bu diktatör de gidecek ve yargılandığım davaları kazanacağım
Mahkemeden Osman Kavala kararı
TF-X için 'Üç Kardeş' ittifakı!
Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı
Ermenistan'dan Türkiye'ye mesaj!
"Fırsatçılara göz açtırmayacağız"
Bugün itibarıyla başlıyor! Bakan Koca duyurdu
Mondihome'dan güçlü çıkış
Platin Global 100 Ödülleri Yarın Sahiplerini Buluyor
Ezber bozan Omicron sonuçları
Memur ve emekli maaş zamları için yeni formül!
Türkiye-İsrail ilişkileri hayatidir
Kar alarmı devam ediyor!
Mobius'dan heyecanlandıran Türkiye açıklaması
4 sürpriz adım daha geliyor!
Birlikte yaşadığı kadının yüzünü bıçakladı
Ortaokulda skandal görüntüler! Öğrenciye tokat ve yumruklu dayak
TBMM'de kabul edildi! Asgari ücrette damga ve gelir vergisi kaldırıldı
Döviz hesabı olanlar dikkat!
Herkesi radyoaktif küle çevirebilir
23 Aralık 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 12:30:00

Ermenistan, 3+3 formatındaki görüşmelere hazır

Kaynak: Sputnik

ABONE OL

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri, Güney Kafkasya ile ilgili bölgesel işbirliği platformu 3+3 görüşmelerinin Türkiye ve Azerbaycan'da düzenlenmesi halinde katılım göstermeye ve bu ülkelerin temsilcilerini Erivan'da da kabul etmeye hazır olduklarını söyledi.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri, Güney Kafkasya ile ilgili bölgesel işbirliği platformu 3+3 görüşmelerinin Türkiye ve Azerbaycan'da düzenlenmesi halinde katılım göstermeye ve bu ülkelerin temsilcilerini Erivan'da da kabul etmeye hazır olduklarını söyledi.

Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrara yönelik 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu hakkında konuşan Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermeni temsilcilerin Ankara veya Bakü'yü ziyaret etmesi ve görüşmelerin Ermenistan'da düzenlenmesi olasılığıyla ilgili, "Bir sebep oluşursa biz de gitmeye ve bölgesel sorunlarla ilgili görüşmeleri organize etmek için bu ülkeleri ağırlamaya hazırız" dedi.

Bununla birlikte özellikle Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin ikili formatta daha çok görüşüleceğini belirten Grigoryan, "Ancak 3+3 formatında görüşme imkanı oluşursa, Türkiye ile temaslar ve tutumlarımızı birbirimize anlatmak için bundan faydalanacağız" dedi.

Grigoryan, platformun gündeminde ne olacağının henüz istişare aşamasında olduğunu, çeşitli bölgesel konularla birlikte bölgedeki su kaynaklarının kullanımı gibi ekonomik olanakların ele alınabileceğini söyledi.

Ermenistan ve Türkiye, ilişkilerin normalleştirilmesi için karşılıklı olarak özel temsilciler atadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na göre Erivan'la charter uçuşları da başlatılacak. Ankara ayrıca Türk ve Ermeni havayolu şirketlerinin İstanbul-Erivan arasındaki uçuşlarına yönelik başvurularını değerlendiriyor.

Etiketler : Ermenistan Güvenlik Konseyi Ermenistan ve Türkiye Mevlüt Çavuşoğlu
Baba ile dönüyor

Baba ile dönüyor
‘İyi Bir İşin Sırrı' kitapta

‘İyi Bir İşin Sırrı' kitapta
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Eski eşimle birbirimizi seviyoruz

Eski eşimle birbirimizi seviyoruz
Akciğer kanserinin 6 önemli nedeni

Akciğer kanserinin 6 önemli nedeni
JunIor Şener göründü

JunIor Şener göründü
Aydın'da 7 bin yıllık buluş

Aydın'da 7 bin yıllık buluş
Saçları uzamaya başladı

Saçları uzamaya başladı
Bostancı'da arabesk gecesi

Bostancı'da arabesk gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER