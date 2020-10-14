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14 Ekim 2020 Çarşamba 09:40:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 09:41:00

Ermeniler bozguna uğradı: Ağır kayıplar vererek geri çekildiler

Kaynak: AA-İHA

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İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan birlikleri Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın kayıplar vererek geri çekildiğini ifade etti. Ayrıca Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın balistik füze sistemlerini imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 13-14 Ekim gecesi Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut ve Cebrayil yönündeki cephe hattındaki çatışmaların sürdüğü aktarıldı. Açıklamada gece boyunca Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerinin çeşitli noktalarına saldırdığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından karşılık verilmesiyle kayıplar vererek geri çekildiği belirtildi.

- AZERBAYCAN ORDUSU, ERMENİSTAN'IN BALİSTİK FÜZE SİSTEMLERİNİ İMHA ETTİ

Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında bulunan Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'da konuşlu iki balistik füze sisteminin birinin yerel saatle 01.00 civarında diğerinin de 08.36'da nokta atışı ile imha edildiği bildirildi.

İmha edilen füzelerin Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında olduğu, dolayısıyla Ermenistan arazisinde konuşlanmalarına rağmen Azerbaycan ordusu için yasal hedef haline geldiği kaydedildi.

- ERMENİSTAN ORDUSUNUN SALDIRILARI PÜSKÜRTÜLDÜ

Ermenistan güçlerinin, kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut yönünde saldırılar düzenlediği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar neticesinde cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’a ait 5 T-72 tankı, 3 BM-21 "Grad", 1 "Osa-AKM" ZRK, 1 PDM-2, 1 KS-19 uçaksavar, 2 D-30 obüs ve birkaç askeri aracın imha edildiği bildirildi.

ERMENİSTAN ORDUSU SİVİL YERLEŞİM BİRİMLERİNİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine sabah erken saatlerden itibaren topçu bataryalarıyla ateş açtığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

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