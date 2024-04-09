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09 Nisan 2024 Salı 09:51:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 09:51:00

Ermeni güçlerinden Azerbaycan mevzilerine ateş

Kaynak: IHA

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Ermenistan askerleri, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan birliklerinin yerel saatle 23.35-23.45 arasında Gorus ilinin Hoznavar, Hanazak ve Ereveus yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun Laçın ilinin Sadınlar, Hüsülü, Malibeyli ve Çağazur yerleşimlerindeki mevzilerine ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.

Etiketler : azerbaycan ermenistan mevzi
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