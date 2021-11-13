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13 Kasım 2021 Cumartesi 18:19:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 18:19:00

Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Kaynak: AA

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametindeki mevzilerin, öğle saatlerinden başlayarak Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden keskin nişancı tüfeği ve el bombası fırlatıcı dahil farklı kalibreli silahlarla ateş altına alındığı açıklandı.

Azerbaycan ordusunun karşı tarafın provokasyonunu önlemek için misillemede bulunduğu belirtilen açıklamada, çatışmanın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu, Azerbaycan askerleri arasında can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Etiketler : bakanlık azerbaycan savunma bakanlığı
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