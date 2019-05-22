Eriyen buzullar yüz milyonlarca kişiyi yerinden edebilir

Buzullar eriyor ve sular yükselmeye devam ediyor.

Bilim insanları, dünyadaki su seviyesinin sanıldığından iki kat fazla yükseleceğine ilişkin bir araştırma ortaya koydu.

Korkutucu araştırma, ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin PNAS dergisinde yayımlandı.

Yeni araştırmaya göre, eğer gaz emisyonu mevcut ölçeklerde olursa su seviyesi çok yükselecek.

Uzmanlara göre, bu oran beklenenden daha fazla olacak.

Yüz milyonlarca insan yer değiştirmek zorunda kalabilir

Dünyadaki su seviyelerinin 2100'e kadar 62 cm ile 238 cm arasında artması bekleniyor.

Bu da Libya büyüklüğünde bir kara parçasının yok olması demek ve bu nedenle yüz milyonlarca insan yer değiştirmek zorunda kalabilir.

Bu en kötü senaryonun gerçekleşme ihtimalinin yüzde 5 olduğunu belirten uzmanlar, yine de tespitin gözardı edilmemesi uyarısında bulundu.

Gaz emisyonunun düşürülmesi halinde ise, felaketten kaçmak için vakit kazanılacak

(TRT Haber)