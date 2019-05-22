Eriyen buzullar yüz milyonlarca kişiyi yerinden edebilir
Bilim insanları bir kez daha küresel ısınmaya karşı uyardı. Buzulların hızla erimesi nedeniyle, küresel çapta su seviyesi tahmin edilenden daha fazla yükselebilir.
Buzullar eriyor ve sular yükselmeye devam ediyor.
Bilim insanları, dünyadaki su seviyesinin sanıldığından iki kat fazla yükseleceğine ilişkin bir araştırma ortaya koydu.
Korkutucu araştırma, ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin PNAS dergisinde yayımlandı.
Yeni araştırmaya göre, eğer gaz emisyonu mevcut ölçeklerde olursa su seviyesi çok yükselecek.
Uzmanlara göre, bu oran beklenenden daha fazla olacak.
Yüz milyonlarca insan yer değiştirmek zorunda kalabilir
Dünyadaki su seviyelerinin 2100'e kadar 62 cm ile 238 cm arasında artması bekleniyor.
Bu da Libya büyüklüğünde bir kara parçasının yok olması demek ve bu nedenle yüz milyonlarca insan yer değiştirmek zorunda kalabilir.
Bu en kötü senaryonun gerçekleşme ihtimalinin yüzde 5 olduğunu belirten uzmanlar, yine de tespitin gözardı edilmemesi uyarısında bulundu.
Gaz emisyonunun düşürülmesi halinde ise, felaketten kaçmak için vakit kazanılacak
(TRT Haber)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD, Alaska açıklarında Rus uçaklarına 2 gün içinde 2'nci kez önleme yaptı
- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seccadpur: ABD müttefiklerine bile baskı kurmaktan çekinmiyor
- Kazakistan Nazarbayev'den sonra yeni cumhurbaşkanını seçiyor
- Eriyen buzullar yüz milyonlarca kişiyi yerinden edebilir
- Suudi Arabistan'ın tanınmış 3 din adamını ramazandan sonra idam etmeye hazırlandığı iddia edildi