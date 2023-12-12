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Epic Games, Google'a açtığı antitröst davasını kazandı
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12 Aralık 2023 Salı 08:30:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 08:30:00

Epic Games, Google'a açtığı antitröst davasını kazandı

Kaynak: AA

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ABD merkezli video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games, uygulama içi ödemeler nedeniyle Google'a açtığı antitröst davasını kazandı.

Epic Games'in, Google Play Store'u kullanan tüm uygulama geliştiricilerinin, dijital ürün veya hizmet satışlarından yüzde 30'a kadar komisyon ödemesini gerektiren şirket politikaları nedeniyle Google'a açtığı dava sonuçlandı.

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, jüri, Google'ın uygulama mağazasını işletme şekliyle tekelleşme karşıtı yasaları ihlal ettiği kararına vardı.

Epic Games Üst Yöneticisi (CEO) Tim Sweeney, X sosyal medya hesabından, "Google'a karşı zafer" paylaşımında bulundu. Sweeney, jürinin, her açıdan Google Play tekelinin aleyhinde karar verdiğini belirtti.

Anlaşmazlık 2020'de başladı

Google ile Epic Games arasındaki anlaşmazlık, Ağustos 2020'de, Epic'in Fortnite oyununa yönelik güncellemeler yayımlaması ve şirketin müşterilerine uygulama mağazaları yerine uygulama içi satın alma işlemleri için doğrudan fatura kesmesine imkan tanıyan olaydan kaynaklanmıştı.

Daha sonra Google ve Apple, Fortnite'ı uygulama mağazalarından hızla çıkarmış, Epic Games de doğrudan faturalandırma ve Epic mağazasını akıllı telefonlara sınırsız bir şekilde kurma olanağı için her iki şirkete dava açmıştı.

Epic Games'in, Apple'a karşı açtığı dava ise 2021'de görülmüş ve bu yılın başlarında temyize gidilmişti.

Etiketler : epic games google antitröst dava
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