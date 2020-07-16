  • BIST
    119094
  • Dolar
    6,8594
  • Euro
    7,8319
  • Altın
    398,0600
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Otluk alandaki yangın, evlere sıçramadan söndürüldü
Bakan Çavuşoğlu'ndan dünyaya FETÖ çağrısı: Çalışma alanı sağlamayın
THY, Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren ikinci havayolu oldu
Deniz Yücel'in cezası belli oldu!
İsrail savaş suçu nedeniyle UCM'de yargılanabilecek yüzlerce yetkilinin gizli listesini hazırlıyor
İstanbul Havalimanı'nda 1500 yolcuya koronavirüs testi yapıldı
Lübnan Merkez Bankası ekonomik krize karşı bankaları yeniden yapılandıracak
AB liderleri Brüksel'de bir araya gelecek
Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisiyle 8 kişi tedavi görüyor
İşgal Çetesi Raid Salah'ın İtirazını Reddetti
"İran'ın bir karış toprağının dahi kullanım hakkını Çin'e vermeyeceğiz"
Aliyev 'Ortada yok' diyerek tepki göstermişti... Azerbaycan'da flaş istifa kararı
Şampiyon atlar Saros Körfezi'nde 'form' tutuyor
Bakan Pakdemirli açıkladı! 100 milyon Bakan Pakdemirli açıkladı! 100 milyon lirayı geçti lirayı geçti
Türkiye'nin otomobilinde kritik tarih belli oldu
HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret sona erdi
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
VakıfBank'tan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne haciz' açıklaması
15 yaşındaki Buğra, denizde boğuldu
Bakü'den Ankara'ya kritik ziyaret! Bakan Akar'dan Ermenistan'a sert tepki
Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Azerbaycan üzerinden İHA oyunu ortaya çıktı! Ermenistan fena yakalandı
Kavurucu sıcaklarda ortaya çıkan yılanlar
15 Temmuz şehitleri Gölbaşı'nda mezarları başında anıldı
16 Temmuz 2020 Perşembe 14:25:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 14:26:00

Endonezya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e ulaştı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Endonezya’nın Güney Sulawesi eyaletinde pazartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde bilanço artıyor. Ülkenin Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e ulaştığı bildirildi. Açıklamada 19 kişinin yaralandığı belirtilirken 69 kişinin de kaybolduğu aktarıldı. Kuzey Luwu bölgesinde etkisini gösteren yağışlarda toplam 15 bin 994 kişinin selden olumsuz etkilendiği, yüzlerce evin çamurla kaplandığı ve 2 bin 949 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Selde kaybolanların bulunmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ederken, acil ihtiyaçlar arasında temiz su, ilaç, yiyecek, battaniye ve temizlik malzemeleri bulunduğu belirtildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER