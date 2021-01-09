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09 Ocak 2021 Cumartesi 22:20:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 22:20:00

Endonezya'da denize düşen uçağın enkazı 4 ayrı noktaya dağıldı

Kaynak: AA

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Endonezya'da denize düşen Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının enkazının 4 ayrı noktaya dağıldığı bildirildi. Uçağın denize düştüğü bölgede kot pantolon ve metal parçaları bulundu

Endonezya Donanması, 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcusuyla düşen Sriwijaya Havayolları'na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıkladı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, uçakta 3 bebek ve 7 çocuk bulunuyordu

Diğer yandan, küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin feet'e ( 3 bin 352 metre) çıktığı belirtildi.

Açıklamada, uçağın daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 feet'e düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği kaydedildi.

Bu arada Kompas gazetesinin haberine göre, balıkçılar başkent açıklarındaki adaların yakınlarında enkaz parçaları bulduklarını söyledi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.

KOT PANTOLON, METAL PARÇALARI VE KABLOLAR BULUNDU

Kompas gazetesinin haberinde, uçağın düştüğü bölgede Ulaştırma Bakanlığına ait bir tekneyle yapılan arama çalışmalarında, insana ait olduğu düşünülen parçalar ve petrol bulunduğu kaydedildi.

CNN Endonezya'nın bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde de kaza bölgesinde kot pantolon ve metal parçaları ile kablolar bulunduğu belirtildi.

Endonezyalı yetkililer, uçağın düştüğü Laki ve Lancang Adası arasında geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca 11 gemiyle sürdürüleceği bilgisini paylaştı.

KIZILHAÇ TAHLİYE ÇALIŞMALARI İÇİN HAZIR

Endonezya Kızılhaçı'ndan, uçağın enkazının Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığı bilgisinin paylaşılmasının ardından yapılan açıklamada, 100 gönüllü, 10 ambulans ve ekipmanlarla tahliye çalışmaları için hazır olunduğu belirtildi.

Açıklamada, gönüllülerin bir kısmının arama kurtarma faaliyetlerine katılan gemilerde olduğunu, geri kalanının da kaza bölgesi yakınındaki Tanjung Kiat sahilinde beklediği kaydedildi.

Bir botun da Tanjung Kiat sahili açıklarında çalışmalara katılmak üzere hazırlandığı aktarılan açıklamada, enkazdan çıkarılacak cesetlerin ambulanslarla Dr. Said Sukanto Merkezi Polis Hastenesine gönderileceği ifade edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı. Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaşmıştı.

UÇAKTA 3 BEBEK VE 7 ÇOCUK BULUNUYORDU

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu söylemişti.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını belirtmişti.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin feet'e ( 3 bin 352 metre) çıktığı daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 feet'e düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

Etiketler : Endonezya yolcu uçağı düşen uçak
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