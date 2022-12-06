Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: TRT Haber
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Endonezya'da Cava Adası'nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ülkenin jeofizik dairesinden yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın Cava Adası'nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ve tsunamiye yol açmasının beklenmediği belirtildi.
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