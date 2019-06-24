Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Orta Mamberamo bölgesinin 48 kilometre güneydoğusundaki 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 15 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi de depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

(AA)