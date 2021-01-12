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12 Ocak 2021 Salı 22:51:00 - Güncelleme:12 Ocak 2021 Salı 22:51:00

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

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Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, (USGS) merkez üssü Papua’nın Nabire kasabası olan depremin derinliğinin yaklaşık 10 kilometre ölçüldüğünü duyurdu.

Büyüklüğü 5,9 olan deprem kaynaklı şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Etiketler : Endonezya Papua eyaleti deprem
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