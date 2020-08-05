Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Sumba Barat Daya bölgesinin 24 kilometre güneydoğu açıklarındaki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Bima, Tambolaka, Waingapu ve Waitabula bölgelerinde de hissedilen depremde, şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
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