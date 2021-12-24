Şaşırtan karar: Su-35 alımından vazgeçtiler

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24 Aralık 2021 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 10:30:00

Endonezya, Rus Su-35 savaş uçağı alımından vazgeçti

Kaynak: Sputnik

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Endonezya ,Rus yapımı Su-35 çok amaçlı savaş uçağı alımından vazgeçmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Genelkurmay Başkanı Facar Prasetio, bunun bütçe sorunu nedeniyle olduğunu ifade etti.

Endonezya Genelkurmay Başkanı Facar Prasetio, bütçe nedeniyle Rus yapımı Su-35 çok amaçlı savaş uçağı alımından vazgeçmek zorunda kaldıklarını duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre Endonezya Genelkurmay Başkanı Facar Prasetio, bütçe sorunu nedeniyle Rusya'nın ürettiği Su-35 tipi savaş uçağı alımından vazgeçtiklerini açıkladı.

Prasetio, düzenlediği basın toplantısında "Sukhoi 35'e gelince, kalbimiz buruk bir şekilde bu planlardan vazgeçmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Rus uçakları yerine Fransız Rafale ve ABD yapımı F-15 EX alımının değerlendirildiğini belirten Prasetio, "Havadaki potansiyelimizi artırma konusunda bütçemize dayandığımızı baştan beri söylüyoruz. Alımlardan sorumlu kişiler, Su-35 alımına yanaşmıyorsa görüşmeleri devam ettiremeyiz. Büyük ihtimalle Rafale için görüşeceğiz" dedi.

Genelkurmay Başkanı, ayrıca son dönemlerde popülerliği artan Rafale alımıyla birçok ülkenin ilgilendiğini de sözlerine ekledi.

Daha önce Rus yetkililer, bazı ülkelerin baskılarına rağmen Endonezya'ya 4++ nesil Su-35 savaş uçaklarını sağlamaya hazır olduğunu dile getirmişti.

Etiketler : Facar Prasetio Endonezya Su-35 savaş uçağı Fransız Rafale
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