Rus generalden Putin'e istifa çağrısı!

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11 Şubat 2022 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 11:30:00

Emekli generalden Putin'e dikkat çeken istifa mektubu

Kaynak: Habertürk

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Emekli Rus general, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'nın işgali emrinin verilmemesi konusunda uyararak istifa çağrısında bulundu.

Emekli Rus general, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektupta, Ukrayna ile savaş kışkırtma politikası izlediğini, istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

Emekli Rus general, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'nın işgali emrinin verilmemesi konusunda uyardı. Putin'i ülkenin iç sorunlarından uzaklaştırmak için Ukrayna'yı kullanmakla suçladı.

Rusya Subaylar Meclisi başkanı Albay General Leonid Ivashov, "Savaşın Eşiğinde" başlıklı bir mektup yazdı. Mektupta Moskova'nın karşı karşıya kalmamasına rağmen Putin'in "savaşı kışkırtma politikası" izlediği ifade edildi.

2001 yılında emekli olan ve o zamandan beri Rusya hakkında kapsamlı yazılar yazan Ivashov, "(Biz) Rusya'nın Batı'nın birleşik kuvvetlerine karşı tek başına kalacağı bir savaşı kışkırtma suç politikasını terk etmeye ve istifa etmeye çağırıyoruz." denildi.

NATO güçlerinin Rusya'yı tehdit etmediği belirtilirken, Batı'nın nükleer silahlarının "güvenilir bir şekilde kontrol altında" olduğunu ifade edildi.

"PUTİN'İN İKTİDARI TEHDİT"

Mektupta, "Dış tehditlere gelince, kesinlikle mevcutlar. Ancak, uzman değerlendirmemize göre, şu anda kritik değiller. Putin'in iktidarı Rusya'nın varlığını ve hayati çıkarlarını doğrudan tehdit ediyorlar" denildi.

Ivashov, Ukrayna'ya yönelik bir saldırı başlatmak "Rusya'nın bir devlet olarak varlığının sorgulanmasına neden olacak" ve "Rusları ve Ukraynalıları can düşmanı yapacak" ifadelerini kullandı.

31 Ocak'ta kaleme alınan ve internet sitesinde paylaşılan mektupta "Ayrıca Rusya kesinlikle barışı ve uluslararası güvenliği tehdit eden ülkeler kategorisine girecek, en ağır yaptırımlara maruz kalacak." denildi.

"ÖNEMLİ BİR ŞEY"

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetimi sırasında ABD'nin Rusya büyükelçisi olarak iki yıl görev yapan Michael McFaul ise Ivashov'un mektubunun "önemli bir şey" olduğunu söyledi.

Etiketler : Emekli Rus general Vladimir Putin Ukrayna
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