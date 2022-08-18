EMA yeni Kovid-19 aşısının onay başvurusunu inceliyor

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, Güney Kore şirketince geliştirilen bir koronavirüs aşısının pazar onayı başvurusunu değerlendirmeye başladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumundan (EMA) yapılan açıklamaya göre, SK Chemicals adlı şirketin geliştirdiği "Skycovion" adlı aşının COVID-19'a karşı AB ülkelerinde kullanılması için yapılan koşullu pazar onayı başvurusu inceleniyor.

Şirketin aşıyla ilgili verileri EMA'ya ilettiği, değerlendirmenin ardından AB'nin yasal onayı için tavsiye kararının duyurulacağı kaydedildi. EMA'nın tavsiye kararlarını AB Komisyonunun onaylaması gerekiyor.

EMA'nın verdiği bilgiye göre, Skycovion aşısı hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyinde bulunan "spike" proteininin parçalarını içeren nanopartikülleri barındırıyor.

DAHA ÖNCE 6 AŞIYA ONAY VERİLMİŞTİ

Aşı yapılan kişilerin bağışıklık sistemlerinin nanopartikülleri tespit ederek virüse karşı antikor veya T hücresi şeklinde doğal savunma geliştirmesi, daha sonra virüse maruz kalınması durumunda koruma sağlaması bekleniyor.

EMA daha önce Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Novavax ve Valneva'nın COVID-19 aşılarına onay vermişti.

SK Chemicals dışında Sanofi Pasteur şirketinin aşıları için onay değerlendirme süreci devam ediyor.

Sputnik V, Hipra ve Sinovac aşıları ise halen ön inceleme sürecinde bulunuyor.