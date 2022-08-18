VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Varank: Uzaya gidecek ilk Türk bu sene bitmeden belli oluyor
Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Almanya'yı da kuraklık vurdu: Panke Deresi kurudu
Başkan Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı
Kurtulmuş: Güçlü bir Türkiye olarak ayaklarımız yere sağlam basacak
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Zelenskiy: Türkiye ve Erdoğan tahıl sevkiyatında öncü rol oynadı
Guterres: Gıda cephesindeki olumlu ivme diplomasinin zaferi
İstanbul Küçükçekmece'de silahlı kavga: 11 yaralı
Başkan Erdoğan: Her türlü desteği vermeye hazırız!
EMA yeni Kovid-19 aşısının onay başvurusunu inceliyor
Zelenskiy Guterres ile görüştü!
İstanbul Küçükçekmece'de silahlı kavga: 11 yaralı
Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı anlaşması imzalandı
İsveç'te NATO'ye girmek isteyenlerin oranı arttı
'Beşli çeteye 203 milyar dolar' başlıklı haberdeki iddiaları yalanladı
Yürümeyen merdivenler, çalışmayan asansörler İstanbulluları bezdirdi
'Bakü-Tiflis-Kars'ta gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması için anlaşma imzalandı
Maxi afete hazır
Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu
Günün 6 saatini internette geçiriyoruz
"Ölmedim yaşıyorum"
Yolların Sultanı şehirler arasında mekik dokuyor
Dışişleri Bakanlığından Cezayir'deki yangınlarda ölenler için taziye mesajı
18 Ağustos 2022 Perşembe 19:01:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 19:01:00

EMA yeni Kovid-19 aşısının onay başvurusunu inceliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, Güney Kore şirketince geliştirilen bir koronavirüs aşısının pazar onayı başvurusunu değerlendirmeye başladı.

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, Güney Kore şirketince geliştirilen bir koronavirüs aşısının pazar onayı başvurusunu değerlendirmeye başladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumundan (EMA) yapılan açıklamaya göre, SK Chemicals adlı şirketin geliştirdiği "Skycovion" adlı aşının COVID-19'a karşı AB ülkelerinde kullanılması için yapılan koşullu pazar onayı başvurusu inceleniyor.

Şirketin aşıyla ilgili verileri EMA'ya ilettiği, değerlendirmenin ardından AB'nin yasal onayı için tavsiye kararının duyurulacağı kaydedildi. EMA'nın tavsiye kararlarını AB Komisyonunun onaylaması gerekiyor.

EMA'nın verdiği bilgiye göre, Skycovion aşısı hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyinde bulunan "spike" proteininin parçalarını içeren nanopartikülleri barındırıyor.

DAHA ÖNCE 6 AŞIYA ONAY VERİLMİŞTİ

Aşı yapılan kişilerin bağışıklık sistemlerinin nanopartikülleri tespit ederek virüse karşı antikor veya T hücresi şeklinde doğal savunma geliştirmesi, daha sonra virüse maruz kalınması durumunda koruma sağlaması bekleniyor.

EMA daha önce Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Novavax ve Valneva'nın COVID-19 aşılarına onay vermişti.

SK Chemicals dışında Sanofi Pasteur şirketinin aşıları için onay değerlendirme süreci devam ediyor.

Sputnik V, Hipra ve Sinovac aşıları ise halen ön inceleme sürecinde bulunuyor.

Etiketler : Kovid-19 ab Güney Kore
En büyük kaygısını açıkladı

En büyük kaygısını açıkladı
Yağmur sahneye engel olamadı

Yağmur sahneye engel olamadı
Gösterisine kurye getirdi

Gösterisine kurye getirdi
4. yıl kutlaması

4. yıl kutlaması
Senaryo yazıyor

Senaryo yazıyor
Instagram hesabından çıkardı! Sezon sonu takipsizlik

Instagram hesabından çıkardı! Sezon sonu takipsizlik
Hayalim Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya'ya şarkı yazmaktı

Hayalim Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya'ya şarkı yazmaktı
Yemekli kutlama

Yemekli kutlama
Betül'den ‘Seninle'

Betül'den ‘Seninle'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes