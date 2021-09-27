EMA Moderna'nın 3. doz aşı başvurusunu inceliyor

Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'ndan yapılan açıklamada, Moderna'nın Kovid-19'a karşı mRNA teknolojisiyle geliştirdiği aşının 12 yaşından büyüklere 'hatırlatma dozu' olarak üçüncü kez uygulanması konusunda başvuru yaptığı, başvurunun incelemeye alındığı açıklandı.

'Spikevax' adlı aşının hatırlatma dozunun ikinci dozdan en az 6 ay sonra uygulanması öngörülüyor. Hatırlatma dozu, bağışıklık sistemindeki korumanın azalmasına karşılık yapılabiliyor.

COMİRNATY DE DEĞERLENDİRİLİYOR

EMA, daha öhce de Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen 'Comirnaty' adlı aşının üçüncü dozunun kullanımıyla ilgili değerlendirmeye başladığını açıklamıştı. Değerlendirme sonucunun ekim başında duyurulabileceği belirtiliyor.