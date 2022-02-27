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27 Şubat 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 08:59:00

Elon Musk'tan Ukrayna hamlesi! Starlink uydu sistemlerini aktif etti

Kaynak: TRT Haber

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ABD'li milyarder Elon Musk, Ukrayna'ya internet sağlayacak Starlink uydu erişiminin aktif olduğunu bildirdi.

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Ukrayna'ya internet sağlayacak Starlink uydu erişiminin aktif olduğunu duyurdu.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink istasyonları ve uydu internet erişimi sağlamasını istedi.

Elon Musk ise akşam saatlerinde Twitter'dan çağrıya cevap vererek, Starlink uydularının Ukrayna için aktif hale getirildiğini ve daha fazla kanal açılacağını söyledi.

Etiketler : Elon Musk Mykhailo Fedorov SpaceX'in CEO UKRAYNA RUSYA
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