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Elon Musk'tan şok açıklama: Kime istiyorsak darbe yaparız
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26 Temmuz 2020 Pazar 13:25:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 13:32:00

Elon Musk'tan şok açıklama: Kime istiyorsak darbe yaparız

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Elon Musk, Twitter'da bir kullanıcının ABD hükümetinin kendisinin lityum alabilmesi için Bolivya'da darbe düzenlediğini iddia etmesi üzerine "Kime istiyorsak darbe yaparız" mesajını paylaştı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk başarılarının yanında zaman zaman sosyal medyadan yaptığı ilginç açıklamalarla da gündeme geliyor. Ünlü milyarder son olarak yaptığı 'darbe' açıklamasıyla gündeme oturdu.

Musk iki gün önce ABD'de koronavirüse karşı ekonomik destek paketi hazırlanmasıyla ilgili olarak Twitter hesabından "Bir başka hükümet teşvik paketi insanların çıkarına değil" görüşünü bildirdi.

Ardından bir kullanıcı kendisine "İnsanların çıkarına olmayan neydi biliyor musun? ABD hükümetinin Bolivya'da sen lityum alabil diye Evo Morales'e darbeyi organize etmesi" cevabını verdi. Elon Musk ise bu kullanıcıya herkesi şaşırtan bir şekilde "Kime istiyorsak darbe yaparız. Aş bunları" dedi.

Bu tweetin dünya basınında 'Elon Musk darbedeki rolünü itiraf etti" şeklinde haberleştirilmesinin ardından Musk bir tweet daha atarak "Ayrıca lityumumuzu Avustralya'dan alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Lityum iyon piller Tesla araçların üretiminde kullanılıyor. Araçlara enerjisini veriyor.

SEÇİMDE HİLE İDDİASI SONUNU GETİRDİ

Evo Morales ise 2002-2019 yılları arasında Bolivya Devlet Başkanı olarak görev yaptı. 2019 seçimlerinde resmi sonuçlara göre yüzde 47 oy aldı. Ancak muhalefet seçimlerde hile yaptığını iddia etti. Ülkede artan tansiyon sonucu Morales istifa ederek ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Ardından evi silahlı güçler tarafından basıldı. Morales bunun bir darbe olduğunu ifade etti. Kapitalizm ve ABD karşıtı söylemleriyle tanınan Morales, büyük uluslararası firmaların Bolivya'daki faaliyetlerine karşı açıklamaları ve çıkardığı yasalarla tanınıyordu.

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