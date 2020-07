Elon Musk'tan şok açıklama: Kime istiyorsak darbe yaparız

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk başarılarının yanında zaman zaman sosyal medyadan yaptığı ilginç açıklamalarla da gündeme geliyor. Ünlü milyarder son olarak yaptığı 'darbe' açıklamasıyla gündeme oturdu.

Musk iki gün önce ABD'de koronavirüse karşı ekonomik destek paketi hazırlanmasıyla ilgili olarak Twitter hesabından "Bir başka hükümet teşvik paketi insanların çıkarına değil" görüşünü bildirdi.

Ardından bir kullanıcı kendisine "İnsanların çıkarına olmayan neydi biliyor musun? ABD hükümetinin Bolivya'da sen lityum alabil diye Evo Morales'e darbeyi organize etmesi" cevabını verdi. Elon Musk ise bu kullanıcıya herkesi şaşırtan bir şekilde "Kime istiyorsak darbe yaparız. Aş bunları" dedi.

We will coup whoever we want! Deal with it.