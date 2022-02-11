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11 Şubat 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 09:47:00

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

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Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk'ın evlat acısı ortaya çıktı. ABD'de bir ailenin Tesla'ya açtığı otomobillerin güvenliği ile ilgili bir dava, Musk'ın henüz 10 haftalıkken kaybettiği ve hakkında neredeyse hiç konuşmadığı ilk oğlu için duyduğu acıyı gözler önüne serdi

Elon Musk denince akla birçok şey geliyor. Dünyanın şu anki en zengin insanı olan Musk, Jeff Bezos'la yaşadıkları uzay yarışıyla, elektrikli otomobil denince ilk akla gelen marka olan Tesla'yla, piyasaların hop oturup hop kalkmasına yol açan kripto para tweet'leriyle hatta aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Bütün bu haberleri alt alta dizince, Musk'ı tarif eden sıfatlar da "devrimci bir vizyoner", "rekabetçi bir iş insanı", "sert bir yönetici" ve benzeri şeyler oluyor.

Peki Musk'ın empati becerisi yüksek, kalbi kırık bir baba olduğu kimin aklına gelirdi? Muhtemelen hiç kimsenin... Ama geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı mahkeme kayıtları, Musk'ın kamuoyu önündeki imajını fazlasıyla antipatik bulanların bile yüreğini yumuşatacak detayları gündeme taşıdı.

TESLA KAZASINDA 18 YAŞINDAKİ GENÇ VE ARKADAŞI CAN VERDİ

Bloomberg Haber ajansının aktardığına göre, her şey 2018 yılının Mayıs ayında yaşanan bir Trafik kazasıyla başladı. 8 Mayıs günü Tesla'nın Model S serisinden bir otomobil, Florida'nın Fort Lauderdale şehrinde saatte 187 kilometre hızla giderken, sürücü kontrolü kaybetti ve bir evin duvarına çarptı. Araç bir anda alev aldı. Direksiyonda oturan 18 yaşındaki Barrett Riley ve yolcu koltuğundaki arkadaşı, ne yazık ki hayatlarını kaybetti.

Kazadan bir süre sonra, Musk ile Barrett'ın babası James Riley arasında bir yazışma başladı. "Çocuğunu kaybetmek hayatta bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydir" diyen Musk, Riley'e baş sağlığı diliyor, yaşanan kazadan ve oğlunun kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiriyordu.

Musk ve Barrett arasındaki yazışmalar 6-7 hafta boyunca karşılıklı olarak devam etti. O kadar ki Musk, gönderdiği e-postalardan birinde kendisinin de benzer bir acı yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullanıyordu:

"Sizi çok iyi anlıyorum. İlk oğlum kollarımda öldü. Son kalp atışını hissettim."

MUSK VE OĞULLARI...

51 yaşındaki Elon Musk'ın 6 çocuğu var. Son olarak 5 Mayıs 2020'de, o dönemki kız arkadaşı Claire Boucher (ya da daha yaygın bilinen adıyla müzisyen Grimes), X Æ A-Xii Musk'ı dünyaya getirdi.

Adı nedeniyle büyük olay yaratan en küçük Musk, babasının zaman zaman yaptığı Twitter paylaşımları sayesinde şimdiden dünyanın tanıdığı bir bebek. Musk, doğumdan kısa bir süre sonra, son günlerin en fazla tartışılan ismi Joe Rogan'ın podcast'ine konuk olmuş ve ufaklığın adının X-Ash-A-Twelve olarak okunduğunu açıklamıştı.

Musk'ın diğer 5 çocuğunun annesi ise 2000'de evlendiği eski eşi Kanadalı yazar Justine Wilson. Wilson, 2004 yılında Ikizler Griffin ve Xavier'i, 2006 yılında ise üçüzler Kai, Saxon ve Damian'ı dünyaya getirdi. Tabloid basınında yer alan detaylara göre, her iki hamilelik de tüp bebek yöntemiyle gerçekleşti. Çiftin 2008'deki boşanmalarının ardından, çocukların velayeti anne babaları arasında ikiye bölündü.

Etiketler : Elon Musk Florida Barrett Riley tesla
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