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23 Haziran 2019 08:00 | Pazar

Elebaşına Selman koruması

BM’nin Kaşıkçı raporuna göre, infaz timini yöneten Prens Selman'ın eski danışmanı Kahtani’yle cinayete adı karışan çok sayıda kişinin yargılanmadığı ortaya çıktı. 

Birleşmiş Milletler'in (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporda, Suudi yönetiminin yeni bir skandalı daha gün yüzüne çıktı. Suudi Arabistan Başsavcılığı daha önce kamuoyuna, cinayetle ilişkisi bulunan 11 sanığın 3 Ocak 2019'da Riyad'da ilk kez hakim karşısına çıktığını açıklamış, ancak isimlerini paylaşmamıştı. 

TEK TEK İSİMLERİ PAYLAŞTI 

Raportör Agnes Callamard ise raporunda sanıkların isimlerini paylaştı. Ancak Suudi Arabistan'da yargılanan 11 kişi arasında, cinayetin planlayıcısı ve infaz timinin yöneten kişi olarak bilinen Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani'nin bulunmadığı görüldü.   

LİSTEDE BAŞKONSOLOS DA YOK 

Callamard tarafından hazırlanan raporda ayrıca, cinayetin planlanması ve işlenmesinde parmağı olan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi ve 15 kişilik infaz timindeki 6 ismin de Riyad'daki davada yargılanmaması dikkati çekti. 

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