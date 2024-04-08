El Salvador, yüksek vasıflı yabancı çalışanlara 5 bin "ücretsiz pasaport" verecek
Kaynak: AA
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, bilim insanı, mühendis, doktor gibi yüksek nitelikli yabancı çalışanlara 5 bin "ücretsiz pasaport" verileceğini bildirdi.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, X sosyal medya platformunda konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Yabancı uyruklu bilim insanı, mühendis, doktor, sanatçı ve filozoflara yaklaşık 5 milyar dolara tekabül eden 5 bin "ücretsiz pasaport" verileceğini kaydeden Bukele, bu kişilerin aynı zamanda oy hakkı dahil tam vatandaşlık statüsü elde edeceğini belirtti.
Bukele, ayrıca pasaporta başvuran yüksek nitelikli çalışanların aileleri ve varlıklarının ülkeye taşınması için bu alandaki vergileri kaldıracakları bilgisini paylaşarak, bu programın El Salvador'un geleceğine büyük etkisi olacağını vurguladı.
CNN'in haberine göre, El Salvador'un bu girişiminin ülkeye yabancı yatırımcı çekerek ekonomiyi canlandırmak amacıyla yapıldığı belirtiliyor.
El Salvador, ekonomiyi canlandırmak için 2021'de Bitcoin'i "yasal para birimi" olarak tanımış ve resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.
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