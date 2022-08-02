Öldürüldüğünü doğruladı

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02 Ağustos 2022 Salı 08:28:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 08:28:00

El-Kaide lideri Eymen Zevahiri öldürüldü! ABD Başkanı Biden operasyonun detaylarını açıkladı

Kaynak: AA

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ABD'nin Afganistan'da bulunan önemli bir El-Kaide hedefine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada, "Hafta sonu ABD, Afganistan'daki önemli bir El-Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu ve sivil can kaybı olmadı." ifadeleri kullanıldı. Beyaz Saray bahçesinde kameraların karşısına geçen Biden, Zavahiri'nin Kabil'de ailesi ile saklandığının tespit edildiğini ve kendisinin onayı ile pazar günü insansız hava aracı ile operasyon düzenlendiğini belirtti.

Beyaz Saray bahçesinde kameraların karşısına geçen Biden, Zavahiri'nin Kabil'de ailesi ile saklandığının tespit edildiğini ve kendisinin onayı ile pazar günü insansız hava aracı ile operasyon düzenlendiğini belirtti.

Biden, "Zavahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız. Bu terörist lider artık yok." diye konuştu.

Zavahiri'ye yönelik operasyon ile "adalet"in yerine getirildiğini kaydeden Biden, 11 Eylül 2001 saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine de rahatlama sağlandığını ifade etti.

Biden, "Bu gece bir kez daha netleştiriyoruz ki ne kadar sürerse sürsün, nereye saklanırsanız saklanın, halkımız için bir tehdit iseniz, ABD sizi bulur ve çıkarır." dedi.

Zavahiri'ye yönelik operasyonu "bir başarı" olarak niteleyen Biden, ABD istihbarat birimlerine de bu konudaki "olağanüstü ısrarları ve becerileri" dolayısıyla teşekkür etti.

ABD'DEN EL-KAİDE LİDERİ EYMEN ZAVAHİRİ'YE OPERASYON İDDİASI

ABD'nin Afganistan'da bulunan önemli bir El-Kaide hedefine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada, "Hafta sonu ABD, Afganistan'daki önemli bir El-Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu ve sivil can kaybı olmadı." ifadeleri kullanıldı.

ABD medyası, operasyondan bilgisi olan kaynaklara dayanarak, operasyonda El-Kaide lideri Eymen Zavahiri'nin insansız hava aracı saldırısı ile öldürüldüğü iddialarını paylaştı.

TALİBAN, EL-KAİDE ÜST YÖNETİCİSİ EYMEN ZAVAHİRİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ABD SALDIRISINA TEPKİLİ

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'de El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri'nin öldürüldüğü ABD'nin İHA saldırısını kınadı.

Mücahid, saldırıyla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü sabahı Kabil'in merkezinde bulunan Şerpur Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırının ABD'ye ait İHA tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu saldırıyı kınayan Mücahid, bunun uluslararası ilkelerin ve yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılması konusunda ABD ile Taliban arasında 2020'de varılan Doha anlaşmasının ihlali olduğunu kaydetti.

Mücahid, Zavahiri'nin ölümü hakkında yorumda bulunmadı.

- 3 YERDE PATLAMA SESİ DUYULMUŞTU

Pazar günü sabah saat 06.00 sularında Kabil'in 3 farklı noktasında şiddetli patlama sesleri duyulmuştu.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Şerpur Mahallesi'nde boş bir eve roketli saldırı yapıldığı ancak can kaybının yaşanmadığı belirtilmişti.

Açıklamada, saldırının İHA'larca yapıldığı yönündeki iddialar reddedilmişti.

Etiketler : Beyaz Saray bahçesi Zavahiri BİDEN ABD
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