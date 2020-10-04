El Bab'ta polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 6 yaralı
Kaynak: IHA
Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 2 polis hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) 2 polis hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Sivil savunma yetkilileri, saldırıda SMO’dan 2 polisin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonucu çevrede maddi zarar da oluştu. Saldırının PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlendiği ifade edildi.
- Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 514 bini aştı
- Nijerya'da 869 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
- Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Macron'un sözlerini kınadı
- Minik Alexander'i bebek koltuğu kurtardı, anne yaralandı
- ABD Başkanı Trump: Yakında geri döneceğim
- El Bab'ta polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı!