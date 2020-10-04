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04 Ekim 2020 Pazar 07:38:00 - Güncelleme:04 Ekim 2020 Pazar 07:38:00

El Bab'ta polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: IHA

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Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 2 polis hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) 2 polis hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Sivil savunma yetkilileri, saldırıda SMO’dan 2 polisin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonucu çevrede maddi zarar da oluştu. Saldırının PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlendiği ifade edildi.

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