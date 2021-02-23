Ekvador'da hapishanelerde isyan çıktı: 50 ölü
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentte cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü bildirildi.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentteki cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü bildirildi.
Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayaquil, El Turi ve Cotopaxi şehirlerinde çıkan ayaklanmalarda en az 50 mahkum yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.
Yetkililer, çok sayıda güvenlik gücünün olay yerlerine intikal ettiğini ve cezaevlerinde kontrolü sağlamaya çalıştığını bildirdi.
- Ekvador'da hapishanelerde isyan çıktı: 50 ölü
- Johnson, 21 Haziran'da tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması konusunda umutlu
- ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bin 443'e yükseldi
- Libya İçişleri Bakanı Başağa: Suikast girişimi planlı bir eylemdi
- İngiltere'de Kovid-19 karantinası 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak
- Trump'a kötü haber: Yüksek Mahkeme onay verdi