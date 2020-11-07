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07 Kasım 2020 Cumartesi 14:07:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 14:07:00

Ekibi, Trump için 6 eyalette oylarla ilgili dava açtı

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ABD'nin mevcut başkanı ve 3 Kasım'da yapılan seçimlerde de Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump açıklanan verilere göre Biden'ın gerisinde kalınca 6 eyalette oy sayımına ilişkin dava açtı.

ABD’de 46’ncı başkanı seçmek için oy sayımı devam ediyor. Seçimin yapıldığı 3 Kasım’dan bu yana Trump’ın kampanya ekibinin kritik eyaletlerde en az 6 dava açtığı bildirildi. Oy sayma işlemi devam eden Pensilvanya eyaletinde Trump kampanyasının süreci daha fazla gözlemleme talebi onaylanırken, sayım işleminin durdurulma talebine onay verilmedi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanya ekibinin oy sayımlarına ilişkin ‘usulsüzlük’ gerekçesiyle yaptığı başvuru Georgia’nın ardından Michigan’daki eyalet mahkemeleri tarafından da reddedilmişti. 

Öte yandan, Başkan Trump’ın ekibinin, posta yoluyla gönderilen oylarla ilgili olarak son tarihin ‘uygunsuz şekilde’ uzatıldığı gerekçesiyle Pensilvanya’nın seçim yetkilisine ve seçmenlere oy pusulalarının hatalı olduğunu duyuran eyaletin Montgomery ilçesine de dava açacağı bildirildi.

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