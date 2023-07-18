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18 Temmuz 2023 Salı 15:34:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 15:34:00

Ege ve Akdeniz'de değişen güç dengesi Atina'yı panikletti!

Kaynak: Star Gazetesi

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Ege ve Akdeniz'de değişen güç dengesi, Atina yönetimini panikletti. Bölgede üstünlüğün Türkiye lehine değiştiğini göre Yunanistan yönetimi, 600 milyon avroyu gözden çıkararak MEKO sınıfı 4 fırkateyni modernize etme kararı aldı.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine girmesiyle Ege ve Akdeniz'de değişen güç dengesi Yunanistan'ı panikletti.

Türkiye'nin donanmasını TCG Anadolu ve yeni fırkateynlerle güçlendirmesi Yunanistan'ı telaşa soktu.

TÜRKİYE KORKUSU 600 MİLYON AVROYU GÖZDEN ÇIKARTTIRDI!

Yunanistan'da üst düzey askeri kaynaklar, ülke donamasının önceliğinin MEKO sınıfı 4 fırkateynin modernize edilmesi olduğunu söyledi.

Yunan askeri kaynaklar, 4 fırkateynin orta yaş modernizasyon projesi ile ilgili müzakerelerin yaz aylarında tamamlanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, Yunan Donanmasının önceliğinin "fırkateynlerin modernizasyonu" olduğunu kaydetti.

Almanya ve Hollanda tarafından sunulan teklifin değerlendirildiğini aktaran kaynaklar, yıl sonuna kadar sözleşmenin imzalanmasının hedeflendiği ve modernizasyon için yaklaşık 600 milyon avro harcama yapılacağı belirtildi.

YUNAN BASINI: TÜRKİYE, EGE VE AKDENİZ'DE DENİZ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP

Yunan medyası, daha önceki haberlerinde Türkiye'nin fırkateyn programını hızlandırdığını, Ege ve Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri'nin Yunan Deniz Kuvvetleri'nden daha güçlü olduğunu yazmıştı;

'Mavi Vatan' doktrinine sadık olan Türkiye, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki deniz üstünlüğüne ve Ege adalarındaki egemenliğimize meydan okuma çabasıyla yeni savaş gemileri inşa ediyor. Önümüzdeki on yıl içinde Türkiye'nin yerli savaş gemilerinin inşasıyla Ege ve Akdeniz'deki deniz yeteneklerini önemli ölçüde yükseltme niyetinde olduğu anlaşılıyor.

Etiketler : SİHA Türkiye TCG Anadolu Mavi Vatan
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