Efsane boksör logoda yaşayacak

ÜNLÜ SÖZÜNDEN ESİNLENDİLER

Muhammed Ali'nin tasvir edildiği yeni logo, boksörün “Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım” sözünden alınan ilhamla tasarlandı. Logunun tanıtım töreninde konuşan boksörün eşi Lonnie Ali, Muhammed Ali'nin nereye seyahat ederse etsin, Louisville şehrini evi olarak gördüğünü ve şehre gelen her misafire hoşgörüyle yaklaştığını söyledi. Geçtiğimiz ocakta alınan kararla havaalanının adı Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı olarak değiştirilmişti.