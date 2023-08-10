10 Ağustos 2023 Perşembe 20:09:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 20:09:00
ECOWAS talimatı verdi: Nijer'e askeri müdahale hamlesi
Kaynak: AA
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ECOWAS, Nijer'de "anayasal düzenin tesisi için" savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verdi.
ECOWAS, Nijer'de "anayasal düzenin tesisi için" savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verdi.
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