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ECOWAS: Nijer'de asker konuşlandırmak için BM'nin iznine gerek yok
18 Ağustos 2023 Cuma 00:20:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 00:20:00

ECOWAS: Nijer'de asker konuşlandırmak için BM'nin iznine gerek yok

Kaynak: AA

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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, Nijer'de asker konuşlandırmak için Birleşmiş Milletler'in (BM) iznine ihtiyaç duymadıklarını bildirdi.

Komiser Musah, ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının Gana'nın başkenti Akra'da Nijer gündemiyle yaptığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Musah, ECOWAS olarak Batı Afrika'da terörizm de diyebilecekleri asimetrik bir çatışma durumuyla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, BM Anlaşmasının 7. Bölümünün terörle mücadeleye bile izin vermediğini söyledi.

"ECOWAS'ın Nijer'de asker konuşlandırmak için BM'nin onayına ihtiyacı yok." diyen Musah, ECOWAS'ın daha önce Liberya'da ya da Sierra Leone'da yaptığı konuşlandırmalarda BM ve Afrika Birliğine sadece haber verdiklerini vurguladı.

Musah, ECOWAS'ın Nijer'e kendi kaynaklarıyla gireceğini, onlara yardım etmek isteyen herkesin yeterince adil olduğunu kaydetti.

Bölgede art arda yaşanan darbelere kuvvet kullanımıyla cevap vermediklerinin altını çizen Musah, bu domino etkisini de durdurmak gerektiğine dikkati çekti.

ECOWAS'ın Nijer'de asker konuşlandırma kararı, bölgesel bir örgütün bir ülkeye "kuvvet kullanımının" yasal olup olmadığı yönünde bazı tartışmalara neden olmuştu.

BM Antlaşmasının "Barışın Tehdidi, Bozulması ve Saldırı Eylemi Durumunda Alınacak Önlemler" başlıklı 7. Bölümünde barışın bozulması veya tehdit edilmesi durumunda uluslararası barışın korunmasında alınacak önlemler ve tavsiyeler yer alıyor.

7.Bölümde sadece 51. Madde, BM üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya uğraması halinde saldırıya uğrayan ülkeye meşru müdafaa hakkı tanıyor.

Uzmanlar, bu maddenin askeri darbeleri engellemek için işletilmesinin hukuki olmayacağını savunuyor.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Etiketler : nijer darbe ecowas
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