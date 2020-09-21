ECB Başkanı Lagarde: Verilerin çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Fransa-Almanya Parlamenterler Meclisi'nde konuştu.

Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik şoktan dolayı olağanüstü bir para politikası tepkisi verildiğini aktaran Lagarde, toparlanmanın devam etmesi ve güçlenmesi için hala desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Lagarde, ekonomik toparlanmanın gücünün "belirsiz", aynı zamanda "eksik" ve "dengesiz" kalmaya devam ettiğini belirterek, "Mevcut durumun belirsizliği; döviz kurundaki gelişmeler de dahil olmak üzere gelen verilerin çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektiriyor." dedi.

Avronun değerlenmesi karşısında dikkatli olduklarını vurgulayan Lagarde, "Avronun değer kazanmasının açıkçası farklı alanlarda etkisi olacak. Para politikasına ilişkin ise avronun değer kazanması fiyatlar düzeyinde aşağı yönlü baskı uygulamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde, şimdi doğru adımlar atılması halinde Kovid-19'un sebep olduğu krizin ekonomiler açısından "daha kapsayıcı", "daha yeşil" ve "daha dijital büyüme" için gerekli koşulları oluşturma fırsatı vereceğini söyledi.