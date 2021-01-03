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03 Ocak 2021 Pazar 09:37:00 - Güncelleme:03 Ocak 2021 Pazar 09:38:00

Ebola salgınını keşfeden profesör uyardı: Yeni virüslerle karşı karşıyayız

Kaynak: DHA

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1970'lerin ortalarında Orta Afrika'da ortaya çıkan Ebola salgınını keşfeden Mikrobiyolog Profesör Muyembe Tamfum, insanlığın bilinmeyen sayıda yeni virüsle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

1970'lerin ortalarında Orta Afrika’da ortaya çıkan Ebola salgınının keşfesilmesine yardımcı olan Mikrobiyolog Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum insanlığın bilinmeyen sayıda yeni virüsle karşı karşıya olduğu ve tüm dünyanın buna hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Ebola salgınının keşfesilmesine yardımcı olan Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum'dan kritik açıklama geldi. Mikrobiyolog Tamfum, Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarından çıkan yeni ve potansiyel olarak ölümcül virüslerin olduğunu açıkladı. "Şu anda yeni patojenlerin ortaya çıkacağı bir dünyadayız ve insanlık için tehdit oluşturan şey budur" diyen Tamfum, " Gelecekteki pandemilerin Kovid-19'dan daha kötü olacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ PATOJEN KOVİD-19 KADAR HIZLI YAYILABİLECEK"

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan Ingende'de kimliğini açıklamak istemeyen bir hastanın, hemorajik ateşin erken semptomlarını gösterdiği ve hastaya Ebola testi yapıldığı ifade edildi. Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum, sonuçların negatif gelmesiyle birlikte doktorların, 'beklenmedik' anlamına gelen 'Hastalık X'i ilk yayan kişi olabileceğinden endişe ettikleri belirtildi. Yeni patojenin, Covid-19 kadar hızlı yayılabileceğini ifade eden Tamfum, Ebola'nın yüzde 50 ila 90 ölüm oranına sahip olabileceğini ileri sürdü. Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Hastalık X'in varsayımsal olduğu, ancak bilim insanlarının, ortaya çıkması durumunda dünya çapında ciddi hastalıklara yol açabileceğinden endişe duydukları ifade edildi. Profesör Tamfum'un, çok daha fazla zoonotik hastalığın hayvanlardan insanlara sıçrayabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Etiketler : EBOLA KORONA VİRÜS Jean-Jacques Muyembe Tamfum
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