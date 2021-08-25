Diplomatik ilişkileri kesiyoruz!

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Fas'ın "düşmanca eylemleri" nedeniyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını açıkladı.

Lamamra, "Tarih Fas'ın Cezayir'e yönelik kötü ve düşmanca tavırlarını kanıtlamıştır." İfadelerini kullandı.

"FAS'LA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KESİLMESİ KARARI SON HAFTALARDAKİ "DÜŞMANCA EYLEMLER" NETİCESİNDE ALINDI"

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararını son dönemlerde yaşanan "düşmanca eylemler" neticesinde aldığını söyledi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Fas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ömer Halil'in, Cezayir'de ayrılık yanlısı El-Kabail hareketinin bağımsızlığını desteklediği yönündeki açıklamalarına değinen Lamamra, ülkesinin 16 Temmuz'dan beri konuyla ilgili Fas makamlarından resmi bir açıklama beklediğini ancak henüz herhangi bir cevabın gelmediğini kaydetti.

Ülkesinin, Faslı diplomatın açıklamalarının "şahıs olarak kendi yükümlülüğünde mi yoksa komşu Fas Krallığının görüşü mü" olduğu hakkında cevap beklediğini kaydeden Lamamra, bu durumun Cezayir tarafından alınan kararı hızlandırdığını vurguladı.

Fas kanadının sessizliğini "bu eyleme verilen siyasi desteğin bir kanıtı" olarak kabul ettiklerini belirten Lamamra, diplomatik ilişkileri kesme kararının son dönemlerde yaşanan "düşmanca eylemler" neticesinde alındığına dikkati çekti.

-İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI LAPİD, FAS ZİYARETİNDE CEZAYİR'İ HEDEF ALAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Konuşmasında, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Fas ziyareti sırasında Cezayir'in bölgedeki rolü ve İran'la yakınlaşmasından endişe duydukları yönündeki açıklamalarına da değinen Lamamra, Fas'ın "Cezayir'e karşı yürütülen bir dizi saldırıyı desteklemek için bir üs haline geldiğini" savundu.

İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak katıldığını hatırlatan Lamamra, bu duruma Fas dışında Afrika ve özellikle Mağrip ülkelerinin çoğunluğunun karşı çıktığının altını çizdi.

FAS, CEZAYİR'İN TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK SINIFLANDIRDIĞI İKİ HAREKETLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE

Fas'ın Cezayir tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan "El-Kabail İçin Bağımsızlık Hareketi" ve "Reşad" ile iş birliği içerisininde olduğunun "kanıtlı" olduğunu söyleyen Lamamra, iki "örgütün" ülkede çıkan orman yangınlarıyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Cezayir'in son dönemde gerçekleşen "dramatik gelişmelere" rağmen Faslı yetkililerin durumları tekrar gözden geçirmesi için sabırla beklediğini vurgulayan Lamamra, diplomatik ilişkilerin kesilmesinin iki ülke vatandaşlarını etkilemeyeceğini ve konsolosluğun idari işlemlerini devam edeceğini sözlerine ekledi.

FAS, CEZAYİR'İN DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESME KARARININ GEREKÇELERİNİ REDDETTİ

Fas, Cezayir'in iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri kesme kararının gerekçelerini kabul etmediğini belirtti.

Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın, son dönemde gözlemlenen gerginliği tırmandırma mantığı nedeniyle beklenen bir karar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kararın arkasındaki "asılsız ve saçma" gerekçelerin hiçbir şekilde kabul edilmediği ve karardan üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Fas Krallığının, Cezayir halkının güvenilir ve sadık ortağı olmaya devam edeceğinin aktarıldığı açıklamada, Fas'ın Mağrip ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi için sağduyulu ve sorumluluk sahibi olarak çalışmaya devam edeceği dile getirildi.

FAS BAŞBAKANI OSMANİ, CEZAYİR'LE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KESİLMESİNDEN DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU AÇIKLADI

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Cezayir'in Fas ile diplomatik ilişkilerini kesme kararından derin üzüntü duyduğunu ve yakın zamanda bu sorunu aşmayı temenni ettiklerini belirtti.

Asvat Mağaribe haber sitesine konuşan Osmani, Cezayir'in, "düşmanca eylemleri" nedeniyle Fas'la diplomatik ilişkileri kesme kararı almasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Osmani, "Genel olarak Mağrip halklarının ve özel olarak ise Fas ve Cezayir'in yüksek maslahatlarını gözetiyoruz, bu nedenle son gelişmelerden derin üzüntü duyuyorum ve yakın zamanda bu sorunu aşmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlişkilere dönmenin kaçınılmaz bir kader olduğunu belirten Fas Başbakanı, "Fas'ın istikrar ve güvenliğinin Cezayir'in istikrar ve güvenliğinden geçtiğini" kaydetti.

Fas Kralı 6. Muhammed tarafından yapılan, ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısına ulaşmak için hala umutlu olduğunu söyleyen Osmani, iki ülke ilişkilerinin tesisinin stratejik ve ortak gelecek inşa etmek adına önemli olduğunu vurguladı.

-FAS İLE CEZAYİR ARASINDA KÖKLERİ GEÇMİŞE UZANAN ANLAŞMAZLIK

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.