Herkesi radyoaktif küle çevirebilir

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23 Aralık 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 09:30:00

Dünyayı şoke eden açıklama geldi! "Rusya herkesi radyoaktif küle çevirmeye hazır"

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Putin'in sözcüsü olarak bilinen Russia Today haber servisinin başkanı Dmitry Kiselyov, ABD'yi hedef alarak, "Rusya herkesi radyoaktif küle çevirmeye hazır" dedi.

Ukrayna sınırına binlerce asker ve askeri araç yığarak Avrupa ve NATO ile savaşın eşiğine gelen Rusya'dan dünyayı şoke eden açıklamalar geldi. Putin'in sözcüsü olarak bilinen Russia Today haber servisinin başkanı Dmitry Kiselyov, ABD ve Avrupa'yı ayağa kaldıran açıklamalarda bulundu.

ABD'yi başına silah dayamakla tehdit eden Kiselyov "Rusya herkesi radyoaktif küle çevirmeye hazır" dedi. Kiselyov, "Rusya, silahlarını karar alma merkezlerinin yakınlarına konuşlandırarak anında cevap vermeye hazırlanıyor. Karşı tarafa bundan kaçınmanın, tehdit oluşturmamanın bir yolunu öneriyoruz aksi taktirde Rusya herkesi radyoaktif küle çevirmeye hazır" diye konuştu.

Etiketler : Ukrayna ABD Dmitry Kiselyov
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