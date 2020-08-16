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16 Ağustos 2020 Pazar 16:26:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 16:26:00

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste Rusya'da son durum: Vaka sayısı 922 bini geçti

Kaynak: AA

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Çin'in dünyanın başına bela ettiği koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Rusya'dan gelen son dakika verilerine göre vaka sayısı 922 bini aştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 969 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 922 bin 853’e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 68 artarak 15 bin 685’e, iyileşen sayısı 3 bin 557 artarak 732 bin 968’e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6’dan 0,5’e düştü. Yeni vakaların yüzde 25,8’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 688 artarak 252 bin 374’e, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 656’ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 312 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 32 milyon 500 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

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