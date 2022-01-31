Dünyayı ayağa kaldıracak görüntüleri yayımladılar

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31 Ocak 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:31 Ocak 2022 Pazartesi 10:30:00

Kuzey Kore, Hwasong-12 'uzun menzilli balistik füze' denediğini duyurdu

Kaynak: AA

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Kuzey Kore yeni füze denemesinin fotoğraflarını yayımladı. Fotoğrafların, füzenin savaş başlığına takılan bir fotoğraf makinesiyle çekildiği ifade edildi.

Kuzey Kore'nin dün Hwasong-12 tip "uzun menzilli balistik füze" denemesi yaptığı bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde dün sabah denenen füzeye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre denemesi yapılan füzenin Hwasong-12 tip "uzun menzilli balistik füze" olduğu belirtildi.

"Ülkenin kuzeybatı bölgesinde en yüksek açılı fırlatma sistemiyle" Japon Denizi (Doğu Denizi) sularına doğru yapılan denemenin "komşu ülkelerin güvenliği dikkate alınarak" gerçekleştirildiği bildirildi.

İktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun, denemesi yapılan füzenin fotoğraflarını yayımladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un denemeyi izlediğine dair bilgi verilmedi.

Japonya Savunma Bakanlığına göre, menzili 5 bin kilometreyi bulan Hwasong-12 füzeleri, tüm Japonya ve Batı Pasifik'teki ABD'ye ait Guam Adası'na ulaşabiliyor.

- 30 GÜNDE 7 KEZ

Güney Kore füzenin, Kuzey Kore'nin 2 bin kilometre irtifada Japon Denizi yönüne 30 dakika boyunca 800 kilometre seyrettiğini açıklamış ve 2017 sonrası Pyongyang'ın "en uzun menzilli füze denediğini" bildirmişti.

Son denemeyle Kuzey Kore'nin ocak ayında 7 kez füze denemesi yaptığı kayda geçti.

- TEPKİLER

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, füzelerin, Kuzey Kore'nin Jagang bölgesinden, Japon Denizi yönüne doğru yerel saatle 07.52'de fırlatıldığını teyit etmişti.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) ise denemeye ilişkin yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'yi kınadıklarını ve "istikrar bozucu faaliyetlerden" sakınmaları çağrısı yapmıştı.

Açıklamada, "Bu vaka ABD personeline, bölgeye ve müttefiklerine doğrudan bir tehdit oluşturmadığını değerlendirsek de durumu gözlemlemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanılmıştı.

Topladığı Ulusal Güvenlik Konseyinde bir konuşma yapan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, "Kore Yarımadası'nın barış ve istikrarını tehlikeye atan denemeyi" kınadıklarını söylemişti.

Etiketler : Kuzey Kore Japon Denizi Doğu Denizi
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