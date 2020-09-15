Dünyanın KOVID-19 tablosuna ilişkin son rakamlar

Dünya genelinde virüs nedeniyle 932 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 29 milyon 449 binden fazla aktif vaka bulunuyor.

Virüs saptanan 21 milyon 280 bin 298 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 7 milyon 235 bin 963 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 749 bin 289 kişide KOVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 199 bin kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'da KOVID-19'dan son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19'dan 33 kişi hayatını kaybetti ve 672 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 338'e, vaka sayısı da 326 bin 930'a yükseldi.

Tedavisi tamamlanan 1092 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısı 305 bin 22'ye ulaştı.

Güney Afrika'da 12 milyon kişi KOVID-19'a yakalanmış olabilir

Güney Afrika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni araştırmalar ülkede, nüfusun yüzde 20'sine denk gelen yaklaşık 12 milyon kişinin virüse yakalanmış olabileceğini ortaya koydu.

Ülke çapında başlatılan ancak henüz tamamlanmayan araştırmada örnek alınan kişilerin yüzde 29 ila yüzde 40'ının antikor testi pozitif çıktı.

Gözden geçirilen yeni modelleme, halihazırda 12 milyon kişinin hastalığa yakalanmış olabileceğini ortaya çıkardı.

Ulusal çapta bağışıklığın ne ölçüde olduğunun anlaşılmasını amaçlayan araştırmanın yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.

Şimdiye kadar 650 binden fazla kişinin hastalığa yakalandığı ülkede ölenlerin sayısı ise 15 binin üzerinde.

Irak'ta COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 80 can kaybının yaşandığı ve 4 bin 244 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle toplam vefat sayısının 8 bin 166'ya, vaka sayısının ise 298 bin 702'ye çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 4 bin 214 artarak 233 bin 346'ya ulaştığını bildirdi.

Endonezya, Malezya ve Japonya'da COVID-19 vaka artışı sürüyor

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları artışını sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 3 bin 507 artarak 225 bin 30'a yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 124 artışla 8 bin 965'e, iyileşenlerin sayısı 2 bin 660 artarak 161 bin 65'e ulaştı.

Malezya

Malezya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki COVID-19 vakaları bugün 23 artışla 9 bin 969'a yükseldi ve aktif vaka sayısı 632 oldu.

COVID-19'dan toplam 128 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden ise olmadı.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, yurt dışında öğrenim gören Malezyalı öğrencilerin ülkeden çıkışlarına bugünden itibaren izin verileceğini açıkladı.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 531 artarak 77 bin 283'e, ölü sayısı 13 artışla 1481'e yükseldi.

Umman, Kuveyt ve Katar'da COVID-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle 7 kişi daha vefat etti ve 438 yeni vaka tespit edildi.

Böylece COVID-19 kaynaklı can kaybı 797'ye, vaka sayısı da 90 bin 660'a yükseldi. Virüse yakalanan 185 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 84 bin 113 oldu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 829 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede toplam can kaybının 568'e, vaka sayısının ise 96 bin 301'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 718 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşan hasta sayısının 86 bin 219 olduğu ifade edildi.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 239 kişinin enfekte olduğu, 213 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 208'e, vaka sayısının 122 bin 214'e ve iyileşen hasta sayısının 119 bin 144'e çıktığı kaydedildi.

AVRASYA ÜLKELERİNDE KOVID-19 VAKALARI ARTIŞTA

Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 527 kişinin virüse yakalanmasıyla COVID-19 vaka sayısının 43 bin 734’e yükseldiği kaydedildi.

Virüsten 465 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 32 bin 293 olduğu belirtilen açıklamada, ölen sayısının 14 artarak, 1144’e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 34’ünün sağlık çalışanı olduğu ifade edildi.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül’e kadar uzatıldığı Moldova’da, 10 bin 297 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam COVID-19 vaka sayısının 2 bin 28’e çıktığı, vakalardan 80’in çocuk, 35’inin hamile kadın ve 229’unun sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Öte yandan, Moldova Eğitim, Kültür ve Araştırma Bakanı İgor Şarov, ülkedeki 10 okulun ve 171 sınıfın karantinada bulunduğunu ve bu okul ve sınıflarda eğitimin uzaktan görüldüğünü belirtti.

Şarov, 187 öğrencinin ve 173 öğretmenin COVID-19’a yakalandığını aktardı.

Moldova’da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmıştı.

Haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçen günlük vaka sayısı, temmuz ortalarında tekrar yükselmeye başlamıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısının 192 artarak, 74 bin 552’ye, yaşamını yitirinlerin sayısının 5 artışla 761’e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 52 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 72 bin 661 olduğu kaydedildi.

1130 COVID-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmişti.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 114 kişide daha COVID-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 38 bin 517'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 138 artarak 35 bin 998'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 566 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 20 bin 29 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1953 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede günlük vaka sayısı son ayda 200'ün altında seyrediyor.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede COVID-19 vaka sayısının 237 artarak 48 bin 429'a, ölü sayısının ise 2 artarak 402'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 416 artarak 44 bin 942 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93’ünün iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 85 kişi tedavi ediliyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, bu hafta yeniden yükselmeye başlamış, 10 Eylül’de 700'ün üzerine çıkmıştı.

TACİKİSTAN

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 9 bin 129'a, COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 73'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 43 artarak 7 bin 896'ya yükseldi.

Ülkede 1160 kişinin tedavisi sürüyor.

KAZAKİSTAN

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 106 bin 920 COVID-19 vakasının tespit edildiği ülkede 37'si çocuk 4 bin 409 hastanın tedavisi sürüyor, 124 kişinin sağlık durumu ağır, 20 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Kazakistan COVID-19'la ilgili Kurumlararası Komisyonu, Kırgızistan ile salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan uçuşları 20 Eylül'den itibaren yeniden başlatma kararı aldı.

Ülkede bugüne kadar 100 bin 836 vaka iyileşmiş, virüsten 1671 kişi hayatını kaybetmişti.