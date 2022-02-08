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08 Şubat 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 14:16:00

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna! İşte Putin'in Kiev'i kesme planı!

Kaynak: akşam.com.tr

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Bölgedeki tansiyon en yüksek seviyesine ulaşmışken ABD'den yeni bir iddia geldi. Ülke basınına konuşan ABD'li yetkili Rus ordusunun saldırı pozisyonuna geçtiğini belirtti. Batılı istihbaratlar ise Moskova'nın işgal planına dair yeni bir rapor hazırladı. İngiliz bazını o raporlara ulaştı ve 'Putin'in Kiev'i kesme planı'nı kamuoyu ile paylaştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporları 'bilgi terörizmi' olarak nitelendirdi. Rusya Parlamentosu ise, Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna sınırından gelecek haberlerde. Zira askeri yığınağa devam eden Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiası artık en yüksek perdeden dile getiriliyor.

Olası bir saldırı için birliklerini teyakkuza geçiren Ukrayna tabiri caizse Rusya'yı durdurabilmek için son hazırlıklarını yapıyor.

Bölgedeki tansiyonu artıracak yeni bir açıklama ise ABD'den gelmişti. CBS NEWS'a konuşan bir ABD'li yetkili bölgedeki Rus birliklerinin savaş pozisyonuna geçtiğini belirtti.

Adı açıklanmayan yetkili bu bilgiye elde edilen uydu görüntüleri ile ulaşıldığının altını çizdi.

Yetkili, ABD'nin Rusya'nın hafta sonuna kadar Ukrayna'ya saldıracağına inandığını, ancak saldırının ne şekilde olacağının henüz belli olmadığını söyledi.

Ukrayna'yı adeta kuşatan Rusya'nın sınırda 100 binin üzerinde askeri bulunuyor. Batılı istihbaratlar gelen yeni bilgiler ışığında Moskova'nın nasıl bir yol izleyeceğine dair yeni bir rapor hazırladı.

İŞTE PUTİN'İN 'KİEV'İ KESME' PLANI

İngiliz bazını o raporlara ulaştı ve 'Putin'in Kiev'i kesme planı'nı kamuoyu ile paylaştı.

Söz konusu rapora göre, Moskova, Kiev'i ülkenin en iyi savaş birliklerinden kopartmak ve başkenti ele geçirmek için Ukrayna'ya birden fazla yerden saldıracak.

Ukrayna'nın en yüksek eğitimli ve en donanımlı birlikleri ülkenin doğusunda bulunuyor. Son raporlar Rus kuvvetlerinin kuzeyden Kiev'e saldırabileceği ve aynı zamanda çok eksenli bir istilayla doğudaki bu birlikleri hedef alabileceğine dikkat çekiyor.

ÖZEL KUVVETLER HAREKETE GEÇTİ

Rusya'nın Belarus'ta 30 bin muharebe birliği, seçkin Spetsnaz özel kuvvet birimleri, Su-35 savaş uçakları ve S-400 füze savunma sistemi bulunuyor.

Beyaz Rusya'daki güçlerin Ukrayna sınırına yaklaştığı gözlemlendi ve bu durum, ülkenin büyük bir askeri operasyona hazırlandığı yönündeki korkuları artırdı.

Rusya'nın ülkenin geri kalanını şoke etmek ve Ukrayna kuvvetlerinin moralini bozmak için başkente yıldırım saldırısı yapabileceği düşünülüyor.

UKRAYNA AÇIKLADI: BAŞARDIK!

Ukrayna ise batılı müttefikleriyle ortak diplomatik çabalarının korkulan bir Rus işgalini önlemeyi başardığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba gazetecilere verdiği demeçte, 'Biz ve müttefiklerimiz gerilimin daha fazla tırmanmasını engellemeyi başardık. Daha şubat ayının ortası ve diplomasinin işlemeye devam ettiğini görüyorsunuz' dedi.

LAVROV'DAN SERT SÖZLER: BİLGİ TERÖRİZMİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporları 'bilgi terörizmi' olarak nitelendirdi.

Rusya Parlamentosu ise Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi. AFP'de yer alan Son Dakika gelişmesine göre, Rus milletvekilleri Putin'in bu devletleri tanıması için ilk girişimlerde bulundu.

RUSYA'DAN KRİTİK UKRAYNA ÇAĞRISI

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınmasını önerdi.

TASARININ AYRINTILARI

Rusya'da iktidardaki Birleşik Rusya partili milletvekili, parlamentonun alt kanadı Duma'ya, Devlet Başkanı Putin'e Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığının tanınması gerektiği kaydedilen yeni tasarı sunmuştu.

Birleşik Rusya partili milletvekilleri Viktor Vodolatskiy ve Artyom Turov tarafından Duma'ya sunulan tasarının metninde, "Duma'nın 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğine ilişkin' çağrı taslağıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı ile istişarelerin yapılması ve ilgili çağrı taslağının değerlendirilmesi" ifadesine yer verilmişti.

Tasarıda, "Devlet Duması milletvekilleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasını haklı ve ahlaki olarak doğru buluyor. Geçtiğimiz yıllarda cumhuriyetlerde halkın iradesi temelinde demokratik yapılar ve meşru iktidarın tüm niteliklerine sahip devletler inşa edildi" ifadeleri yer aldı.

Etiketler : Rusya Dışişleri Bakan Lugansk Halk Cumhuriyeti' RUSYA UKRAYNA
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