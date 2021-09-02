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02 Eylül 2021 Perşembe 09:35:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 09:35:00

Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban yeni hükûmetini ilan etmeye hazırlanıyor

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Afganistan'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kabil'de Taliban'ın yeni hükümeti ilan etmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

Taliban'ın iki haftayı aşkın bir süre önce Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinden beri Afgan ekonomisi çöküşün eşiğine gelirken, radikal İslamcı grubun liderleri yeni hükümeti ilan etmeye hazırlanıyorlar.

Reuter'ta yer alan habere göre Taliban yetkilisi Ahmadullah Muttaqi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kabil'deki cumhurbaşkanlığı sarayında tören hazırlığı yapıldığını belirtti. Özel haber ajansı Tolo ise yeni hükümetin ilanının an meselesi olduğunu açıkladı.

Taliban'ın üst düzey bir yetkilisinin bir ay önce Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, Taliban'ın siyasi ve dini lideri Haibatullah Akhundzada'nın yönetim konseyinde nihai kontrol gücüne sahip olması beklenirken Afganistan cumhurbaşkanı ise onun altında görev yapacak.

Analistler, yeni hükümetin meşruiyetinin özellikle Afganistan'a mali yardımda bulunan ülkeler ve yatırımcılar için kritik önemde olduğunu ifade ettiler.

Taliban'ın siyasi liderinin üç yardımcısı olacak. Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'in oğlu Mawlavi Yaqoob, nüfuzlu Hakkani grubunun lideri Sirajuddin Hakkani ve Taliban'ın kurucularından Abdul Ghani Baradar.

Taliban 1996 ile 2001 yılları arasındaki iktidarı sırasında ülkede zorla şeriatı hakim kılan ve seçimsiz bir liderlik konseyi tarafından kurulan bir hükümet ilan etmişti.

Öte yandan insani yardım örgüleri, aşırı kuraklık ve savaşın yarattığı çalkantılardan dolayı binlerce ailenin evlerini terk etmek zorunda kalmasıyla felaket uyarısı yaptı.

Afganistan acil bir şekilde nakit paraya ihtiyaç duyarken, Taliban'ın Afganistan merkez bankasının yurt dışındaki yaklaşık 10 milyar dolarına erişmesi pek mümkün gözükmüyor.

Taliban bankaların tekrar açılması konusunda emir verdi ancak para çekimlerine haftalık katı sınırlar getirilmesi banka önlerinde uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı.

Etiketler : Taliban BANKALAR AFGANİSTAN Mawlavi Yaqoob
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