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11 Temmuz 2023 Salı 15:15:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 15:15:00

Dünyanın en sıcak yerlerinden ABD'deki Death Valley'de sıcaklık 46 derece ölçüldü

Kaynak: AA

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Dünyanın en sıcak yerlerinden biri olarak bilinen ve sıcaklık rekorlarına ev sahipliği yapan ABD'nin California eyaletindeki Death Valley'de (Ölüm Vadisi) hava sıcaklığı 46 santigrat derece ölçüldü.

California eyaletinde bulunan ve dünyadaki en sıcak noktalardan biri olarak bilinen Death Valley'de aşırı sıcaklıklar etkili oluyor.

Doğal güzellikleriyle olduğu kadar aşırı hava koşullarıyla da dikkati çeken bölgedeki Furnace Creek Ziyaretçi Merkezi'nde, sıcaklık 46 santigrat derece (115 Fahrenheit) olarak kaydedildi.

Aşırı sıcak nedeniyle 6 Temmuz'da bir kişinin yaşamını yitirdiği vadide yetkililer, sürücüleri hava koşullarına karşı uyardı.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) Dünya Hava ve İklim Aşırılıkları Arşivi'ne göre, dünyada kaydedilen en yüksek hava sıcaklığı 1913'te 134 derece ile Ölüm Vadisi'ndeki Furnace Creek'te ölçüldü.

DEATH VALLEY

Death Valley olarak adlandırılan ve "Ölüm Vadisi" anlamına gelen bölgenin adı, 1849-1850 kışında burada kaybolan ve daha sonra bulunan bir grup tarafından verildi.

California ve Nevada sınırına yakın, Sierra Nevada dağlarının doğusundaki Great Basin'de yer alan Death Valley, Death Valley Ulusal Parkı'nın çoğunluğunu oluşturuyor.

Kuzey Amerika kıtasının en alçak, en sıcak ve en kurak bölgesi olan Death Valley, 225 kilometre uzunluğunda ve 8 ila 24 kilometre genişliğinde ve yaklaşık 7 bin 800 kilometrekare alana sahip.

Death Valley 1994'te milli park haline getirilirken, kilometrelerce uzunluktaki devasa kum tepelerine, zirvelere, tek renkli kaya ve kanyonlar ile vahşi yaşama ev sahipliği yapıyor.

Etiketler : ABD KALİFORNİYA ÖLÜM VADİSİ SICAKLIK
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