Dünyanın en pahalı nugget'ı: 100 bin dolar

Geçtiğimiz günlerde McDonald's menüsünden çıkan bir nugget, Among Us oyununun karakterlerine benzediği için sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. e-Bay üzerinden açık artırmaya sunulan bu nugget, 99.997 dolara alıcı buldu. Kargo ücreti ile tam 100 bin dolar tutan bu nugget, dünyanın en pahalı nugget'ı olarak da tarihe geçti.

