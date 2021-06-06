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06 Haziran 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 17:00:00

Dünyanın en pahalı nugget'ı: 100 bin dolar

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Geçtiğimiz günlerde McDonald's menüsünden çıkan bir nugget, Among Us oyununun karakterlerine benzediği için sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Geçtiğimiz günlerde McDonald's menüsünden çıkan bir nugget, Among Us oyununun karakterlerine benzediği için sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. e-Bay üzerinden açık artırmaya sunulan bu nugget, 99.997 dolara alıcı buldu. Kargo ücreti ile tam 100 bin dolar tutan bu nugget, dünyanın en pahalı nugget'ı olarak da tarihe geçti.

Etiketler : Dünyanın en pahalı nugget McDonald Among Us oyunu
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