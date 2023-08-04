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04 Ağustos 2023 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 13:30:00

Dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer, ekonomik yaptırımların kıskacında

Kaynak: AA

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Nijer, 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından hem bölge ülkeleri hem de uluslararası toplumun yaptırımları karşısında ekonomik çıkmaza sürükleniyor.

Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koymasıyla başlayan kriz giderek derinleşiyor.

Uluslararası toplum, darbenin seyrini değiştirebilmek için art arda yaptırım kararı açıklarken, bu yaptırımların ülke için geri dönülmez sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Nijer, 2022 BM İnsani Gelişmişlik Endeksi sıralamasında 191 ülke arasında 189'uncu sırada yer alıyor.

Dünyanın en büyük 7'nci uranyum tedarikçisi olan Nijer, aynı zamanda dünyanın en fakir ülkeleri listesinde 7'nci sırada bulunuyor.

Yaklaşık 10 milyon kişinin (toplam nüfusun yüzde 41'i) aşırı yoksulluk içinde yaşadığı Nijer'de devlet bütçesinin yüzde 40'ını dış yardımlar oluşturuyor.

Nijer, komşusu Burkina Faso, Mali ve Nijerya'daki çatışmalar nedeniyle de mülteci akınına uğruyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Burkina Faso, Mali ve Nijerya'dan kaçan 255 bin mülteciye Nijer ev sahipliği yapıyor.

AA muhabiri, Batılı ülkelerin ve kuruluşların Nijer'e yaptığı kalkınma yardımlarını ve bu ülkelerin darbe sonrası açıklamalarını derledi.

ANA BAĞIŞÇI AB YARDIMLARI ASKIYA ALDI

Nijer'in resmi kalkınma yardımlarının ana bağışçısı Avrupa Birliği (AB), Nijer'e, 2021-2024 arasında eğitim, yönetişim ve sürdürülebilir büyüme alanında kullanılmak üzere 503 milyon avroluk bütçe ayırdı.

Öte yandan AB, Avrupa Barış Fonu (EPF) aracılığıyla geçen sene Nijer ordusunu desteklemek için toplamda 70 milyon avroluk bütçeyi onayladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, darbenin AB-Nijer ilişkileri için sonuçlar doğuracağını belirterek, Nijer'e bütçe desteğinin derhal kesileceğini ve güvenlik alanındaki işbirliklerinin de askıya alındığını duyurdu.

Nijer için geçen yıl 131,6 milyon dolarlık yardım paketi açıklayan Fransa, tüm kalkınma yardımları ve bütçe desteğini askıya aldı.

Almanya da 2021'de onaylanan 120 milyon avro değerindeki iki yıllık yardım paketini askıya aldığını bildirdi.

Nijer'e bu yıl için 233 milyon dolar yardımda bulunacağını duyuran ABD, darbe nedeniyle yardımların riske girdiğini kaydetti.

Dünya Bankası, özel ortaklıklar dışındaki Nijer operasyonları için ödemelerin durdurulduğunu duyurdu.

NİJERYA ELEKTRİĞİ KESTİ

Öte yandan elektrikte de büyük ölçüde komşusu Nijerya'ya bağımlı Nijer, ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı.

Nijer'in elektrik ihtiyacının yüzde 70'ni karşılayan Nijerya, Nijer'i besleyen hatta şalter indirdi, elektrik sağlamayı durdurdu.

Uluslararası toplumun yanı sıra bölgesel örgütler de Nijer'e yaptırım kararı aldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), üye ülkelerin Nijer ile tüm ticari faaliyetleri durdurduğunu duyurdu.

Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası (BCEAO) da darbe nedeniyle Nijer'in tüm varlıklarını dondurdu.

Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou, bu yardımlara sırt dönmenin intihar olduğunu ve

Etiketler : nijer darbe ecowas ekonomi yaptırım
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