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21 Haziran 2019 21:58 | Cuma

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği tedarikçisi Foxconn'un başkanı istifa etti

Apple gibi şirketler için üretim yapan, dünyanın en büyük tüketici elektroniği tedarikçisi Foxconn'un başkanı Terry Gou istifa ettiğini açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Tayvan'da bulunan ve elektronik imalat hizmetleri sektöründe faaaliyet gösteren, dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı olan Foxconn'un başkanı  Terry Gou,gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı yönündeki spekülasyonların ortasında istifa ettiğini duyurdu.

68 yaşındaki Gou, istifasını şirketin yıllık hissedarlar toplantısında duyurdu. Foxconn yönetim kurulu üyeleri Foxconn'un yarı iletken bölümünün başkanı Young Liu'yu Gou'nun halefi olarak seçti.

Gou, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Gou istifasından önce yaptığı toplantıda, "Apple'ı ( montaj hattını ) Tayvan'a taşımasını rica ediyorum. Apple'ı Tayvan'a gelmeye çağırıyorum. Bunun çok mümkün olduğunu düşünüyorum." dedi.

Gou, "Tayvan, şu anki ABD-Çin ticaret anlaşmazlığında, bu küresel ekonomi reformunda çok önemli bir konuma sahip. Tayvan, teknolojileri, coğrafi konumu, fikri mülkiyet haklarının korunması ve yeni teknolojilerin uygulanması için önemli bir yer." ifadesini kullandı.

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