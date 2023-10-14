Dünya'dan İsrail tepkiler büyüyor: Birçok kentte Filistin'e destek gösterileri devam ediyor

Dünya'dan İsrail tepkiler büyüyor: Birçok kentte Filistin'e destek gösterileri devam ediyor

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek mesajı vererek İsrail'in askeri eylemlerini protesto etti. Polis ekipleri, gösteri sırasında kimlik kontrolü yaptı.

İtalya

İtalya ve Malta'da, Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi. İtalya'nın kuzeyindeki büyük kentlerden Milano'da Merkez Tren Garı önünden başlayan, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüş, Trotter parkındaki mitingle son buldu. "Filistin ile dayanışma" yürüyüşüne, Filistinliler ve İtalyanların yanı sıra farklı ülkelerin vatandaşları, öğrenci grupları ile çeşitli sol gruplar katıldı.

Londra

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.

İskoçya

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Princess Street'ten başlayan gösteriye katılanlar, Filistin bayrakları ve "Filistin için özgürlük" sloganları eşliğinde İskoç Parlamentosu binasına yürüdü.

Sırbistan

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Kent meydanında bir araya gelen grup, Gazze'de yaşananlara tepkilerini ve Filistin halkının yanında olduklarını gösteren dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

İsveç



İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.