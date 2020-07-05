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05 Temmuz 2020 Pazar 23:49:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 23:54:00

Dünyada Kovid-19 vakaları 11,5 milyonu aştı

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 11,5 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 11,5 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 11 milyon 500 bin 65'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 972 bin 224 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (1 milyon 579 bin 837), Hindistan (697 bin 836), Rusya (681 bin 251), Peru (299 bin 80), İspanya (297 bin 625), Şili (295 bin 532), İngiltere (285 bin 416), Meksika (252 bin 165), İtalya (241 bin 611), İran (240 bin 438) ve Pakistan (228 bin 474) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 205 bin 758'e ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Suudi Arabistan (209 bin 509), Almanya (197 bin 558), Güney Afrika (196 bin 750), Fransa (166 bin 960), Bangladeş (162 bin 417), Kolombiya (113 bin 389), Kanada (105 bin 533), Katar (99 bin 799), Çin (83 bin 553), Arjantin (75 bin 376), Mısır (75 bin 253), İsveç (71 bin 419), Endonezya (63 bin 749), Belarus (63 bin 554), Belçika (61 bin 838), Ekvador (61 bin 535), Irak (60 bin 479), Birleşik Arap Emirlikleri (51 bin 540) ve Hollanda (50 bin 335)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 535 bin 463 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 6 milyon 518 bin 389 kişi iyileşti, halen 4 milyon 446 bin 95 hasta tedavi görüyor.

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