01 Eylül 2020 Salı 18:14:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 18:24:00
Dünyada koronavirüs vaka sayısı kritik eşiği aştı
Dünyada yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 18 milyonu geçti.
Dünyada yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 18 milyonu geçti.
Türk polisi yakalar! Polisin kovaladığı hırsız 3 kilometre sonra yakalandı, çalınan telefon sahibine teslim edildi
- ABD'de okulların açılması 21 Eylül'e ertelendi
- Beyaz Saray Kovid-19 önlemleri altında yeniden ziyaretçilere açılıyor
- Dünyada koronavirüs vaka sayısı kritik eşiği aştı
- İsrail askerlerinin Filistinli yaşlı adama uyguladığı şiddet ABD'deki George Floyd olayını hatırlattı
- ABD'de kornavirüs kabusu sürüyor! Son 24 saatte 38 bin 151 yeni koronavirüs vaka
- Avrupa'nın ortasında mescide nefret saldırısı!