Koronavirüs salgınında son 24 saat...

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08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:13:00

Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşananlar...

Kaynak: AA

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"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 4 milyon 999 bine, can kaybı 162 bin 88'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 551 bini geçti. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce ellerinde bir Kovid-19 aşısının olmasının mümkün olduğunu söyledi. Trump'a bugünkü ziyaretinde eşlik etmesi beklenen Ohio Valisi Mike DeWine'ın ise Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 19 milyon 124 bini aşarken, can kaybı 714 bin 4'e, iyileşenlerin sayısı 12 milyon 271 bin 361'e yükseldi.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 873 bine, can kaybı 97 bin 692'ye çıktı, iyileşen sayısı 2 milyon 20 bin 637 olarak kaydedildi.

Hindistan'da vaka sayısı 62 bin 99 artarak 2 milyon 25 bin 338'e ulaştı, bugüne kadar 41 bin 634 kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon 377 bin 384 kişi iyileşti.

Rusya'da vaka sayısı 871 bin 894'e yükselirken, can kaybı 116 artarak 14 bin 606 olarak kayıtlara geçti, 676 bin 357 kişi iyileşti.

İran'da vaka sayısı 320 bin 117'ye, can kaybı 17 bin 976'ya çıktı, 277 bin 463 kişi de sağlığına kavuştu.

İngiltere'de vaka sayısı 308 bin 134'e, can kaybı 49 artarak 46 bin 413'e ulaştı.

İtalya'da can kaybı 6 artarak 35 bin 187'ye, toplam vaka sayısı 249 bin 204'e, iyileşenlerin sayısı 201 bin 323'e ulaştı.

Almanya'ya riskli bölge ilan edilen ülkelerden yapılacak girişlerde Kovid-19 testi zorunluluğunun cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Yunanistan'da yarından itibaren Yunan-Bulgar sınırındaki Promahona Sınır Kapısı dışında tüm kara sınır kapıları 23.00-07.00 saatlerinde kapalı tutulacak.

Senegal, Kovid-19 salgınıyla mücadelede ordudan yardım isteyecek.

Gambiya'da, artan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

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