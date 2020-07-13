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13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:01:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:02:00

Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşananlar...

Kaynak: AA

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 12 milyon 952 bin 440'a ulaşırken, can kaybı 569 bin 499'a, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 547 bin 450'ye yükseldi. "Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3 milyon 388 bine, can kaybı 137 bin 648'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 505 bini geçti. Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 846 bin 249'a, can kaybı 71 bin 584'e çıktı. Ülkede 1 milyon 213 bin 512 kişi iyileşti.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 28 bin 239 artarak 878 bin 597'ye ulaştı, 23 bin 187 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 554 bin 357 kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya'da vaka sayısı 727 bin 162'ye, can kaybı 11 bin 335'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 501 bin 61 oldu.

İngiltere'de ise vaka sayısı 289 bin 603'e ulaşırken, 44 bin 819 kişi yaşamını yitirdi.

İran'da vaka sayısı 257 bin 303'e yükseldi, can kaybı 12 bin 829 oldu. Ülkede 219 bin 993 kişi sağlığına kavuştu.

İtalya'da can kaybı 9 artarak 34 bin 954'e, toplam vaka sayısı 243 bin 61'e, iyileşenlerin sayısı 194 bin 928'e ulaştı.

Dünya genelinde ise Kovid-19 salgınında vaka sayısı 12 milyon 952 bin 440'a çıkarken, can kaybı 569 bin 499, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 547 bin 450 oldu.

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki ABD askeri personelinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine adadaki 2 askeri üssün karantinaya alındığı bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yemen'de bazı sağlık çalışanlarının, Kovid-19 nedeniyle görevi bıraktığını duyurdu.

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