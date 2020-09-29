Dünyada iyileşenlerin sayısı 25 milyonu geçti
Kaynak: AA
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 25 milyonu aştı.
Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 25 milyon 26 bin 68 kişi iyileşti.
En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, Hindistan (5 milyon 176 bin 371), ABD (4 milyon 630 bin 674), Brezilya (4 milyon 84 bin 182), Rusya (952 bin 399) ve Kolombiya (722 bin 536) oldu.
Türkiye'de de virüs bulaşan 278 bin 504 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Covid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 33 milyonu geçerken 1 milyon 9 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
- KKTC Başbakanı Tatar: Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız
- Fransa'da terör örgütü üyelerine finans sağladığı gerekçesiyle 29 kişi gözaltına alındı
- Dünyada iyileşenlerin sayısı 25 milyonu geçti
- Netanyahu'dan flaş Beyrut iddiası: Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir
- Suudi gazeteci Kaşıkçı için Washington'da sivil toplum örgütü kuruldu
- Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu