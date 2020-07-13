Dünyada ilk! Koronavirüs aşısının testleri tamamlandı
Rusya'daki Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği, dünyanın ilk koronavirüs aşısının Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi'ndeki gönüllüler üzerindeki klinik testlerinin başarıyla tamamlandığı iddia edildi.
Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi Dönüşümsel Tıp ve Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Vadim Tarasov, yaptığı açıklamada, “Üniversite, dünyanın ilk koronavirüs aşısı için gönüllü olan kişiler üzerinde yapılan testleri başarıyla tamamladı” dedi.
Sputnik'in haberine göre, Tarasov, ilk gönüllü grubunun çarşamba günü, ikinci grubun da 20 Temmuz’da taburcu edileceğini ifade etti.
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